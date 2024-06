19. Juni 2024 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) möchte den Erwerb des neuen „Stonesthrow Gold Project“ in Saskatchewan bekannt geben. Dieses neue Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von 13.300 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Goldvorkommen und grenzt direkt an den Grundbesitz der Firma Ramp Metals Inc. (RAMP), die gerade (17. Juni 2024) „mehrere Zonen mit einer Goldmineralisierung, einschließlich 73,55 Gramm Gold (Au) pro Tonne und 19,50 Gramm Silber (Ag) pro Tonne“ gemeldet hat. Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: „Wir bauen unsere Aktiva in Saskatchewan, einem der bergbaufreundlichsten Gebiete der Welt, aus. Dieses neue Goldprojekt grenzt direkt an den Grundbesitz der Firma Ramp Metals Inc. (RAMP.v), die gerade eine bedeutende Goldentdeckung direkt neben dem neuen Konzessionsgebiet von Sienna gemeldet hat. Der Aktienkurs der Firma ist allein in dieser Woche aufgrund dieser neuen Goldentdeckung von 0,145 $ auf einen Höchststand von 0,86 $ gestiegen. Dieser Fund verspricht eine der aufregendsten neuen Goldentdeckungen in Saskatchewan in diesem Jahr zu werden. Das Management von Sienna ist sehr optimistisch, was dieses Gebiet betrifft, und freut sich darauf, die Arbeiten so bald wie möglich aufzunehmen.“

Vor Kurzem (23. Mai 2024) erwarb Sienna das „Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project“ im Bergbaugebiet Larder Lake in Ontario, Kanada, etwa 100 Kilometer nördlich von Kirkland Lake im nordöstlichen Ontario. Das Projekt besteht aus ungefähr 2.200 zusammenhängenden Acres mit gutem Potenzial für die Auffindung von Cäsium und Spodumen-Pegmatiten und liegt direkt neben der Cäsium- und Pegmatitschwarm-Entdeckung Case Lake von Power Metals Corp (PWM). Am 22. Mai 2024 gab Power Metals „ERSTKLASSIGE CÄSIUMERGEBNISSE VON BIS ZU 18,13 % BEI CASE LAKE“ bekannt. Dies sind sehr spannende Neuigkeiten für dieses aufstrebende Cäsiumrevier. Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

