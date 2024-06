20. Juni 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE:OMGA, OTCQB:OMGPF, FWB:Q0F) („Omega“ oder das „Unternehmen“) gibt den Start seines Bohrprogramms 2024 („Phase 1“) im Konzessionsgebiet Williams in Golden Horseshoe, British Columbia, bekannt. Die derzeitigen Bohrungen konzentrieren sich auf die Expansion und Erweiterung der vor kurzem entdeckten Mineralisierung in Bohrloch WM22-02 im Prospektionsgebiet GIC des Konzessionsgebiets, das während der letzten Bohrkampagne des Projekts 2022 in der Mineralisierung endete.

https://youtu.be/MQVEoj-hUoA

Wichtigste Daten zur derzeitigen und bevorstehenden Phase-1-Exploration:

- Bis zu 2.000 m Diamantbohrungen, einschließlich Erweiterungsbohrungen in Streichrichtung und in der Tiefe in der Umgebung von Bohrloch WM22-02.

WM22-02 ergab im Jahr 2022 50 Meter mit 2,2 g/t Gold und endete in der Mineralisierung, sodass dessen vollständige Mächtigkeit noch nicht bekannt ist.

- In Phase 1 werden insgesamt drei Bohrlöcher ausgeführt, und zwar alle ausgehend von der gleichen Bohrplattform in GIC.

- Omega Pacific beauftragte APEX Geoscience Ltd („APEX“) mit der Koordinierung und Durchführung seines Phase-1-Bohrprogramms. APEX beaufsichtigte mehrere Projekte im Gebiet Golden Horseshoe, unter anderem das Projekt Lawyers-Ranch von Thesis Gold und das Projekt Tatogga von Newmont.

Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, erklärte dazu wie folgt: „Der Beginn der Bohrungen in Williams ist ein bedeutender Meilenstein für unser Team von Omega Pacific. Um schnell ein tiefergehendes Verständnis der Mineralisierung in GIC zu erlangen, haben wir Vorbereitungen getroffen, um die Untersuchungen des ersten Bohrlochs zu beschleunigen, damit wir in der Lage sind, in diesem Sommer so bald wie möglich die Ergebnisse des Programms zu melden. Wir freuen uns, auf das unglaubliche geologische Wissen zurückgreifen zu können, das APEX im Toodoggone District in Sachen Management und Beaufsichtigung von Entdeckungen und neuen Ressourcen in unmittelbarer Nähe unseres Konzessionsblocks erworben hat.”