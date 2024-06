Wieder investierbar! Alibaba, Tencent & Co: Chinas Tech-Aktien vor 25-Prozent-Rallye, sagt JPMorgan Chinesische Tech-Aktien profitieren von den Anzeichen einer sich verbessernden Wirtschaft und stehen vor weiteren Kursgewinnen, so Alex Yao, Co-Leiter der TMT-Forschung in Asien bei JPMorgan.