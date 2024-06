PEKING (dpa-AFX) - Die Rettungsarbeiten in Chinas Hochwassergebieten laufen nach den tagelangen schweren Regenfällen weiter. Rettungsteams waren vor allem im Süden und Osten des Landes im Einsatz, wie die staatliche Zeitung "China Daily" am Donnerstag berichtete. Der Fokus liegt demnach auf der Suche nach Überlebenden und der Bereitstellung von Hilfsgütern in den betroffenen Gebieten.

In Meizhou, einer Stadt in der Provinz Guangdong, wurde eine ältere Frau gerettet, die über 40 Stunden in ihrem Haus gefangen war. Ein weiterer Bewohner konnte gerettet werden, nachdem er sich an einem Laternenpfahl festgeklammert hatte. Im Kreis Shanghang in der Provinz Fujian suchen Rettungskräfte weiterhin nach sechs Personen, die seit dem Einsturz eines jahrhundertealten Tempels infolge eines Erdrutsches am Sonntagabend vermisst werden.