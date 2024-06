Wie stark der Nasdaq 100 überkauft ist

Weil die Big Tech-Aktien von Microsoft, NVIDIA und Apple derzeit einen extrem großen Anteil an der Kursentwicklung der Aktienindizes S&P 500 und Nasdaq 100 haben, könnten diese Indizes nach unten gezogen werden, wenn diese 3 Aktien in eine Korrektur gehen, selbst wenn die restlichen 497 bzw. 97 Aktien zeitgleich zulegen. Auf diese Gefahr hatte ich vorgestern hingewiesen.

Nasdaq 100: Schneller höher

Wie Sie aus vorangegangenen Analysen vielleicht wissen, sehe ich den US-Technologieindex derzeit in einem 5-gliedrigen Aufwärtstrend. Dabei war die Welle 1 relativ kurz, die Welle 3 deutlich länger. Das ist aus Sicht der Elliott-Theorie meistens der Fall. So weit, so gut. Und gemäß dem Prinzip des Wellengleichheit hätte die Welle 5 bei rund 19.000 Punkten enden können. So hatte ich es zumindest mit dem folgenden Chart aus der Börse-Intern-Ausgabe vom 4. Juni skizziert.

Doch schon am Folgetag hatte der Nasdaq 100 das Kursziel erreicht (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart).

Und damit brauchte er für die Strecke der Welle 1 im Rahmen der Welle 5 nur etwa halb so lange (4 statt 7 Handelstage). Schon damit deutete sich bereits wieder die nächste Übertreibung an. Und diese setzte sich anschließend eindrucksvoll fort.

Denn die Welle 5 übertrifft inzwischen das Ausmaß der Welle 3 (siehe große Rechtecke im folgenden Chart).

Und wieder benötigte der Nasdaq 100 dafür deutlich weniger Zeit. Hievte die Welle 3 die Kurse binnen 17 Handelstagen um mehr als 1.600 Punkte bzw. fast 10 % nach oben, so schaffte der Index diese Strecke im Rahmen der aktuellen Welle 5 in nur 11 Handelstagen.

Seit dem (Zwischen-)Tief vom 19. April ist der Technologieindex binnen nur zwei Monaten um 17,7 % gestiegen. Und das, obwohl er von Oktober 2023 bis März 2024 bereits um 31,34 % bzw. fast ein Drittel an Wert hinzugewonnen hatte.

Kursexplosionen im Rahmen eines Aufwärtstrendkanals

Insgesamt kommt er seit dem 26. Oktober auf ein Plus von mehr als 42 % – in nur 8 Monaten. Und seit dem Tief von Oktober 2022 sind es 91,35 %, also fast eine Verdoppelung!

Fast genauso lange ist nun schon der Aufwärtstrendkanal intakt (dunkelgrün), abgesehen von einigen Fehlausbrüchen. Und da mit dem aktuellen 5-gliedrigen Aufwärtstrend wieder die obere Trendkanallinie erreicht ist, wird es nun spannend, ob es erneut zu einer Konsolidierung kommt – wie schon von Anfang Februar bis Mitte März 2023 und Anfang März bis Mitte April 2024 (rote Pfeile). Vielleicht kommt es aber auch erst noch zu einem erneuten Fehlausbruch, wie vor der ABCDE-Konsolidierung von Juli bis Oktober 2023.

Saisonalität

Jedenfalls würde eine Konsolidierung in den nächsten Tagen wieder zur Saisonalität passen:

Zwar kann sich die starke Aufwärtsbewegung demnach noch bis Mitte Juli fortsetzen, doch kommt es im Juni regelmäßig zu einer Konsolidierung mit zwei leichten Rücksetzern (siehe auch roter Pfeil im folgenden Chart).

Daher könnte man aktuell in Erwägung ziehen, zaghaft mit (kleinen!) Short-Positionen auf einen Verbleib des Nasdaq 100 in seinem Aufwärtstrendkanal zu setzen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus

