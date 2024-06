Aktien Frankfurt Eröffnung Moderate Gewinne im impulsarmen Handel Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag zurück auf den Erholungspfad gefunden. Richtungsweisende Impulse fehlen jedoch weiterhin, da am Vortag in den USA die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben. In Asien ging …