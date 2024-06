AKTIE IM FOKUS Übernahmefantasie treibt Evotec-Erholung an Getrieben von Übernahmefantasie haben sich Aktien von Evotec am Donnerstagmorgen von ihrem Tief seit 2017 abgesetzt. Die Papiere des Wirkstoffforschers gewannen im MDax bis zu 11 Prozent auf 8,17 Euro, nachdem sie am Montag noch auf 7,215 Euro …