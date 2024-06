Nvidia: Heute der nächste KI-Hype gefällig?

Der Nasdaq-Future wieder deutlich im Plus, nachdem Dell mit Nvidia eine "KI-Fabrik" für Elon Musks xAI bauen will. Das bringt der Nvidia-Aktie im ausserbörslichen Handel +4%, das zieht auch den S&P 500-Future mit nach oben und hebt damit die Stimmung insgesamt. Damit aber wird die ohnehin schon extreme Dominanz der großen US-Tech-Aktien noch extremer. Morgen dann der große Verfall - und hier sind wieder Nvidia und Apple im Fokus, weil am gleichen Tag auch das Rebalancing des Tech-ETFs XLK vorgenommen wird (wobei Apple zur Schwäche neigen dürfte, weil das Gewicht der Apple-Aktie in diesem ETF von 21% auf 5% reduziert wird - bei Nvidia genau andersherum). Heute im Fokus zunächst eine Anleiheauktion Frankreichs (11Uhr) - das ist eine Art Streestest im Rahmen der Nervosität wegen der politischen Entwicklungen in Frankreich..

Hinweise aus Video:

