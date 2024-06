LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 202 auf 191 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bis sich der Staub gelegt habe, sollten Anleger auf Konzerne mit geringer Abhängigkeit vom französischen Verteidigungshaushalt setzen, schrieb Analystin Milene Kerner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Turbulenzen angesichts der Neuwahlen im Land. Insgesamt seien die Aussichten der Branche mit Blick auf die Verteidigungsbudgets in Europa in den kommenden Jahren gut, dies sei aber größtenteils bereits eingepreist. Bei Airbus kappte Kerner ihre Auslieferungsprognosen für neue Flugzeuge. Viele der schlechten Nachrichten bezüglich langsamerer Produktionsbelebung seien aber ebenfalls im Kurs eingearbeitet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 15:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 03:00 / GMT

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 148EUR auf Tradegate (20. Juni 2024, 10:03 Uhr) gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 191 Euro



