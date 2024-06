WIESBADEN (ots) -



- 56 % der 25- bis unter 65-Jährigen aus akademischem Elternhaus hatten 2021

selbst einen Hochschulabschluss, bei jenen mit formal gering qualifizierten

Eltern nur 12 %

- Bei Eltern ohne Abitur oder Berufsabschluss verfügten 40 % selbst auch nicht

über einen solchen Abschluss

- Erwachsene, die im Kleinkindalter zugewandert waren, haben mit 24 % ähnlich

oft einen Hochschulabschluss wie Erwachsene ohne Einwanderungsgeschichte



Wer aus einem akademischen Elternhaus kommt, hat um ein Vielfaches häufiger

einen Hochschulabschluss als diejenigen, deren Eltern keinen akademischen

Abschluss haben. Mehr als die Hälfte (56 %) der Erwachsenen im Alter von 25 bis

unter 65 Jahren, von denen mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss

hatte, verfügten 2021 selbst über einen Hochschulabschluss. In dieser

Bevölkerungsgruppe war die Hochschulabschlussquote damit dreimal so hoch wie bei

jenen, deren Eltern maximal einen beruflichen Abschluss oder die Hochschulreife

hatten (19 %), und fast fünfmal so hoch wie bei Menschen mit formal gering

qualifizierten Eltern (12 %). Das berichtet das Statistische Bundesamt

(Destatis) im Nationalen Bildungsbericht auf Basis einer Sondererhebung des

Mikrozensus. Zum Vergleich: Unabhängig vom Bildungsstand der Eltern hatten 24 %

der Erwachsenen im Alter von 25 bis unter 65 Jahren einen Hochschulabschluss.





Methodische Hinweise:
Informationen zum Bildungsstand der Eltern wurden im Jahr 2021 anhand
freiwilliger Angaben in einer Teilstichprobe des Mikrozensus, dem European Union
Labour Force Survey (EU-LFS), erhoben. Die Ergebnisse wurden unterschiedlich
gewichtet hochgerechnet, um selektive Nichtantworten zu berücksichtigen.