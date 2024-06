Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Im ersten Jahr der Corona-Pandemie sank die Zahl der Steuerpflichtigen um 100000 gegenüber dem Vorjahr - das war der erste Rückgang seit über zehn Jahren- Rückgang der Bruttolöhne um 0,7 % vor allem wegen der geringeren Zahl anArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern- Über sechsmal so viele Personen wie im Vor-Pandemiejahr 2019 erhieltenLohnersatzleistungen, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende mehr alsverdoppelt- 119 500 Steuerpflichtige zahlten einen Steuersatz von 45 %Im Jahr 2020 erzielten die 42,7 Millionen in Deutschland erfasstenSteuerpflichtigen Einkünfte in Höhe von 1,9 Billionen Euro. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Zahl der Steuerpflichtigen im erstenJahr der Corona-Pandemie damit erstmals seit über zehn Jahren - und zwar um 100000 (-0,2 %) gegenüber dem Jahr 2019. Zusammen veranlagte Personen werden dabeials ein Steuerpflichtiger gezählt. Die Höhe der Einkünfte stieg - auch wegen derdarin enthaltenen Corona-Soforthilfen - um 6 Milliarden Euro (+0,3 %). Die vonden Arbeitgebern einbehaltene Lohnsteuer summierte sich zusammen mit der von denFinanzbehörden festgesetzten Einkommensteuer auf 335 Milliarden Euro, das waren560 Millionen Euro (+0,2 %) mehr als im Jahr 2019. Diese Ergebnisse der Lohn-und Einkommensteuerstatistik liegen aufgrund der langen Fristen zurSteuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahresvor.Rückgang der Bruttolöhne um 0,7 %Den größten Anteil an den Einkünften bildeten die Bruttolöhne mit 1,5 BillionenEuro im Jahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr war dabei ein Rückgang von 11Milliarden Euro zu verzeichnen (-0,7 %), der sich nahezu vollständig auf diegeringere Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zurückführen lässt(-0,7 %). Der mittlere Bruttolohn (Median) sank dabei um 106 Euro auf rund 28200 Euro. Das heißt, dass die eine Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerweniger oder genau diesen Betrag erhielt, während die Bruttolöhne der anderenHälfte darüber lagen.9,9 Millionen Personen erhielten LohnersatzleistungenIm Jahr 2020 wurden zahlreiche staatliche Maßnahmen ergriffen, um die Folgen derCorona-Pandemie abzufedern. So wurden verstärkt Lohnersatzleistungen gezahlt,unter anderem in Form von Kurzarbeitergeld. Etwa 9,9 Millionen Personen unddamit mehr als sechsmal so viele wie im Jahr 2019 erhielten insgesamt 22,0Milliarden Euro an Lohnersatzleistungen, jede davon im Mittel rund 1 200 Euro(Median). 2019 hatten nur 1,5 Millionen Personen insgesamt 5,3 Milliarden Euroan Lohnersatzleistungen erhalten, das waren im Mittel 1 900 Euro pro Person.Zusätzlich wurden Corona-Soforthilfen an 1,2 Millionen Personen in Höhe von