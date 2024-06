Zum anderen die vorsichtige Positionierung vieler Anleger, viele Long-Anleger seien im 1. Quartal an der Seitenlinie geblieben. Auch die Unsicherheit um das Wachstum der Bezahlapp Cash und eine Untersuchung des US-Justizministeriums wegen möglicher Compliance-Verstöße hatte Unsicherheit ausgelöst.

Hinzu kommt das sogenannte "SMB-Syndrom" (Small- and Medium-Business). So hätten teils schwache Ergebnisse von Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf KMU zu Nervosität bei vielen Anlegern geführt.

Kupferberg zufolge steht Block nun vor einer wichtigen Phase: Das Unternehmen muss das Wachstum des Bruttozahlungsvolumens (GPV), insbesondere in den USA, wieder beschleunigen. Diese Entwicklung könnte das Vertrauen der Investoren stärken und die Prognosen für die kommenden Jahre unterstützen. Der Analyst sieht hier vor allem in den nächsten vier Quartalen, dank einfacherer Vergleichswerte, Potential.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Erreichung der "Rule of 40" bis 2026 – einer Kennzahl, die das Wachstum des Bruttoertrags und die Betriebsergebnismarge kombiniert. Trotz Fortschritten ist dieses Ziel nach Meinung der Analysten noch nicht in der aktuellen Aktienbewertung berücksichtigt. Kupferberg hebt hervor, dass Block sein Ziel für 2024 auf über 32 Prozent angehoben hat, was die Zuversicht des Managements in die Rentabilitätsstrategie unterstreicht.

Block habe zudem seine Produktpalette kontinuierlich erweitert und diversifiziert, um ein integriertes Omnichannel-Zahlungssystem, Software und Bankprodukte anzubieten, so BofA-Analyst Kupferberg. Diese strategische Ausrichtung hat es dem Unternehmen ermöglicht, auch in schwierigen Zeiten robuste Erträge zu erzielen.

Sein Kursziel von 82 US-Dollar bietet ein Aufwärtspotenzial von gut 30 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Block (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 57,75EUR auf Tradegate (20. Juni 2024, 12:40 Uhr) gehandelt.





