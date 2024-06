Im Bereich zwischen 165,00 und 169,00 US-Dollar werden die Weichen für die nächsten Wochen und Monate bei Procter & Gamble gestellt, ein nachhaltiger Ausbruch über die rot eingezeichnete Trendkanalbegrenzung sowie die Kursmarke von mindestens 171,00 US-Dollar könnte ein Folgekaufsignal mit Zielen am 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 181,84 US-Dollar auslösen. Misslingt ein solcher Schritt und der Aufwärtstrend wird regulär weiterverfolgt, könnte es temporär zu Abgaben auf 158,29 US-Dollar kommen, von wo aus wieder eine Anstiegsphase an das übergeordnete Ziel am 138,2 % Fibo erfolgen sollte. Ins bärische Lager würde Procter & Gamble dagegen unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts von 152,10 US-Dollar wechseln, in der Folge müssten sich Investoren auf Abschläge auf 142,90 US-Dollar einstellen.

Procter & Gamble Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: