Norwegen Notenbank will Leitzins vorerst hoch halten Die Leitzinsen in Norwegen dürften zumindest in diesem Jahr auf hohem Niveau bleiben. Am Donnerstag beließ die Zentralbank nach ihrer geldpolitischen Sitzung den Leitzins auf 4,5 Prozent, wie die Norges Bank in Oslo bekannt gab. Analysten hatten mit …