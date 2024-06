Die SYZYGY AG besetzt den Vorstandsvorsitz neu: Frank Wolfram übernimmt zum 1. Juli 2024 die Position des Chief Executive Officer (CEO). Der führende Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences wird dann wieder von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geführt, bestehend aus Frank Wolfram als CEO sowie den beiden amtierenden Vorständen Frank Ladner als Chief Technology Officer und Erwin Greiner als Chief Financial Officer.

Frank Wolfram kehrt damit zu seinen beruflichen Wurzeln zurück. Bereits in den Jahren 2000 bis 2012 begleitete er als Vorstand und Chief Technology Officer die SYZYGY AG erfolgreich an die Börse, trieb die Wachstumsstrategie mit voran und betreute zahlreiche Kunden wie Daimler, Deutsche Bank, Mazda oder O2 Telefónica. Wolfram verfügt über exzellentes Knowhow und mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Implementierung von digitalen Marketinglösungen und der strategischen Beratung von digitalen Transformationsprojekten.

Wolfram kommt von der Agenturgruppe Scholz & Friends, wo er seit 2020 in doppelter Leitungsposition tätig war: Bei der Scholz & Friends Group als Partner und Chief Digital Officer sowie bei der Scholz & Friends Family als Geschäftsführer und Chief Technology Officer. Dort arbeitete er unter anderem für Kunden wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Sparkasse und verschiedene Bundesministerien. Wolfram wird weiterhin der Scholz & Friends Family beratend als Partner verbunden bleiben. Scholz & Friends gehört mehrheitlich zur weltweit führenden Agenturgruppe WPP, die auch Mehrheitsaktionär der SYZYGY GROUP ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen eines sorgfältigen Auswahlprozesses Frank Wolfram als CEO für die SYZYGY GROUP gewinnen konnten. Er ist ein anerkannter Top-Manager, der sich durch Führungsstärke, Vertriebspower und ein tiefes Verständnis für die digitale Transformation auszeichnet“, sagt SYZYGY GROUP-Aufsichtsratsvorsitzende Antje Neubauer. „Frank hat für die weitere eigenständige Entwicklung der SYZYGY GROUP eine klare Wachstumsvision, die uns als Aufsichtsrat und die beiden Vorstände überzeugt hat.“

„Die SYZYGY GROUP verfügt durch ihre einzigartige digitale Wertschöpfungstiefe aus Transformationsberatung, Digitaler Produkt- und Serviceentwicklung, technologischer Umsetzungskompetenz und Performance Marketing über eine bedeutende Marktstellung. Dieses Fundament gilt es weiter zu stärken und auszubauen“, sagt Frank Wolfram. „Dabei kann uns künftig bei unserer Wachstumsstrategie auch die Zusammenarbeit zwischen der SYZYGY GROUP und Scholz & Friends sowie anderen WPP-Agenturen spürbare Vorteile im Markt verschaffen. In jedem Fall freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der SYZYGY GROUP und darauf, dass ich wieder zurück bin bei meinem „Heimatverein“ SYZYGY.“

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 3,48EUR auf Tradegate (20. Juni 2024, 10:46 Uhr) gehandelt.