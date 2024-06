PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelhersteller Danone will seinen operativen Gewinn in den kommenden Jahren schneller steigern als den Umsatz. Von 2025 bis 2028 sollen die Erlöse jährlich auf vergleichbarer Basis zwischen drei und fünf Prozent zulegen, teilte der Konzern am Donnerstag im Zuge eines Kapitalmarkttages mit. Das entspricht der Prognosespanne fürs laufende Jahr. Der bereinigte operative Gewinn soll mittelfristig stärker zulegen als der Umsatz. Danone visierte zudem eine prozentual zweistellige Kapitalrendite an und verfolgt langfristig das Ziel eines freien Barmittelzuflusses von drei Milliarden Euro. Anlegern an der Börse reichte das nicht.

Am Vormittag verloren die Aktien in Paris gut vier Prozent auf 56,46 Euro. Auch seit Jahresbeginn steht das Papier damit im Minus. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2024 von UBS-Analyst Guillaume Delmas wird Danone laut dem Experten mit einem rund 20-prozentigen Abschlag zu anderen großen Sektorwerten gehandelt.