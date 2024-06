Wien (ots/PRNewswire) - Frau Ogunbiyi ist die erste Vorstandsvorsitzende, die

für eine zweite fünfjährige Amtszeit wiedergewählt wurde, was die enormen

Ergebnisse und den Einfluss unter ihrer Führung widerspiegelt



Das Sustainable Energy for All (SEforALL) (http://www.seforall.org/) Governance

Board hat die Wiederbestellung von Frau Damilola Ogunbiyi für eine zweite

fünfjährige Amtszeit als Chief Executive Officer genehmigt. Unter ihrer Leitung

hat die Organisation große Fortschritte gemacht, um eine gerechte, ausgewogene

und nachhaltige Energiewende zu ermöglichen, die den Menschen in den

Entwicklungsregionen eine bessere Lebensqualität und mehr Chancen bietet.







ehrgeizige Ausweitung des globalen Einflusses und der Länderunterstützung von

SEforALL vorangetrieben. Sie hat klare Wege aufgezeigt, um den Fortschritt hin

zu einem universellen Energiezugang zu beschleunigen und eine gerechte und faire

Energiewende in den Ländern voranzutreiben, die am meisten Gefahr laufen,

zurückgelassen zu werden. In diesem Zeitraum hat SEforALL durch eine Reihe

innovativer Programme und Initiativen Arbeitsbeziehungen zu über 200 Partnern

aufgebaut und weltweit über 90 Länder unterstützt.



SEforALL unterstützt vorrangig den Aufbau von Kapazitäten in den Ländern, die

Politik, Projekte und Ökosysteme mit nachhaltigen Energielösungen für Klima- und

Entwicklungsprioritäten vorantreiben. Konkret hat SEforALL in weniger als fünf

Jahren die folgenden Wirkungen erzielt:



- Zusagen in Höhe von 1,3 Billionen USD durch Energy Compacts

(https://www.seforall.org/programmes/un-energy/energy-compacts) zur

Unterstützung der Verwirklichung von SDG7. SEforALL hat in Zusammenarbeit mit

UN-Energy die Energy Compacts ins Leben gerufen, die erstmals die Erfassung

energiespezifischer freiwilliger SDG7-Verpflichtungen ermöglichen, die mit den

Nationally Determined Contributions abgestimmt sind.

- 129.000.000 Menschen haben Zugang zu Strom und 22.000.000 Menschen haben durch

die Verpflichtungen des Energiepakts Zugang zu sauberem Kochen erhalten.

- 40 Mio. USD als Zuschuss zur Überbrückung der Lücke für neue Mini-Netze und

leistungsstarke Solarsysteme die Sierra Leone, Madagaskar, die Demokratische

Republik Kongo, Benin und Nigeria über die Universal Energy Facility (UEF),

(https://www.seforall.org/our-work/initiatives-projects/UEF) eine

ergebnisorientierte Finanzierungsfazilität und Multi-Geber-Plattform, die von

SEforALL verwaltet wird, unterstützt.

- 330 junge Frauen aus dem Globalen Süden wurden im nachhaltigen Energiesektor Seite 2 ► Seite 1 von 2



Während ihrer ersten Amtszeit, die 2020 begann, hat Frau Ogunbiyi eineehrgeizige Ausweitung des globalen Einflusses und der Länderunterstützung vonSEforALL vorangetrieben. Sie hat klare Wege aufgezeigt, um den Fortschritt hinzu einem universellen Energiezugang zu beschleunigen und eine gerechte und faireEnergiewende in den Ländern voranzutreiben, die am meisten Gefahr laufen,zurückgelassen zu werden. In diesem Zeitraum hat SEforALL durch eine Reiheinnovativer Programme und Initiativen Arbeitsbeziehungen zu über 200 Partnernaufgebaut und weltweit über 90 Länder unterstützt.SEforALL unterstützt vorrangig den Aufbau von Kapazitäten in den Ländern, diePolitik, Projekte und Ökosysteme mit nachhaltigen Energielösungen für Klima- undEntwicklungsprioritäten vorantreiben. Konkret hat SEforALL in weniger als fünfJahren die folgenden Wirkungen erzielt:- Zusagen in Höhe von 1,3 Billionen USD durch Energy Compacts(https://www.seforall.org/programmes/un-energy/energy-compacts) zurUnterstützung der Verwirklichung von SDG7. SEforALL hat in Zusammenarbeit mitUN-Energy die Energy Compacts ins Leben gerufen, die erstmals die Erfassungenergiespezifischer freiwilliger SDG7-Verpflichtungen ermöglichen, die mit denNationally Determined Contributions abgestimmt sind.- 129.000.000 Menschen haben Zugang zu Strom und 22.000.000 Menschen haben durchdie Verpflichtungen des Energiepakts Zugang zu sauberem Kochen erhalten.- 40 Mio. USD als Zuschuss zur Überbrückung der Lücke für neue Mini-Netze undleistungsstarke Solarsysteme die Sierra Leone, Madagaskar, die DemokratischeRepublik Kongo, Benin und Nigeria über die Universal Energy Facility (UEF),(https://www.seforall.org/our-work/initiatives-projects/UEF) eineergebnisorientierte Finanzierungsfazilität und Multi-Geber-Plattform, die vonSEforALL verwaltet wird, unterstützt.- 330 junge Frauen aus dem Globalen Süden wurden im nachhaltigen Energiesektor