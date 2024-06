CALGARY, AB, 20. Juni 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana in 5308 17 Ave SW, Calgary, morgen, den 21. Juni, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit diesem Geschäft eröffnet High Tide den 173. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana in Kanada und den 80. in der Provinz Alberta.

Diese neue Canna Cabana-Filiale in der gut etablierten Gemeinde Glendale war bereits ein vollständig ausgebautes Geschäft, als das Unternehmen eine Mietübernahme vom vorherigen Betreiber aushandelte. Dieses neue Ladengeschäft, das direkt an zwei wichtigen Hauptverkehrsstraßen im Südwesten Calgarys liegt, wird von dem hohen Anwohnerverkehrsaufkommen profitieren und ist nur eine kurze Fahrt vom West Hills Towne Center entfernt, einem bedeutenden Einkaufszentrum im Südwesten Calgarys.

„Ich freue mich sehr, die Eröffnung unseres 80. Canna Cabana-Geschäfts in Alberta bekannt geben zu können. Wie unsere Investoren wissen, findet derzeit eine Marktkonsolidierung statt, und viele Cannabis-Einzelhändler entscheiden sich angesichts des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds dafür, ihre bestehenden Mietverträge nicht zu verlängern. Die Eröffnung neuer Canna Cabana-Filialen in bereits bestehenden Cannabis-Geschäften an hochwertigen Standorten bietet uns die hervorragende Gelegenheit, unsere Einzelhandelspräsenz zu vergrößern und unseren Aktionären Hunderttausende von Dollar an Ausbaukosten einzusparen“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Wie ich bei unserer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen letzte Woche erläutert habe, arbeitet unser Immobilienteam hart daran, unser Ziel, im Jahr 2024 20 bis 30 neue Standorte zu eröffnen, zu erreichen, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Die Anmietung von bereits ausgebauten Läden ist eine Win-win-Situation für uns und die Vermieter, da sie weiterhin Mieteinnahmen aus unserer landesweit anerkannten Marke Canna Cabana generieren, insbesondere in Anbetracht unserer starken Finanzlage. So können wir diese fertig ausgebauten, hochwertigen Standorte zu einem Bruchteil der Kosten übernehmen. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten ähnliche Ankündigungen machen können; bleiben Sie also dran“, fügt Herr Grover hinzu.

