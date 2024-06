Frankfurt/Main (ots) -



- Präferenzen für private Altersvorsorge sind sehr heterogen

- Obligatorium, wenn überhaupt, nur mit flexiblem Opt-Out

- Vorschläge der Fokusgruppe private Altersvorsorge sind weitgehend

mehrheitsfähig



Die beliebteste Form privater Altersvorsorge ist das Eigenheim. Dies ist ein

Ergebnis in der aktuellen Umfrage zum Deutschen Altersvorsorge-Index (DIVAX-AV),

in der 32,3 Prozent der Befragten die selbstgenutzte Immobilie auf Rang Eins

oder Rang Zwei setzen. Der Abstand zu anderen Formen ist aber gering. Für die

private Rentenversicherung mit Garantie sprechen sich mit 32,1% fast genauso

viele aus und für die Altersvorsorge mit Aktien oder Aktienfonds immerhin auch

28,1%. Rechnet man bei der Letztgenannten die fondsgebundene Rentenversicherung

ohne Garantie (13,2%) hinzu, liegt die aktienbasierte Altersvorsorge insgesamt

mit zusammen 41,3% sogar auf Platz 1.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage des Deutschen Instituts fürVermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) in Zusammenarbeit mit INSA-CONSULEREbei 2000 Bürgerinnen und Bürgern sind ergiebig: "Zunächst wird deutlich, dassder Traum von den eigenen vier Wänden weiter bei vielen existiert, auch wenninzwischen deutlich höhere Zinsen bei wenig gesunkenen Immobilienpreisen einegroße Herausforderung darstellen. Wir empfehlen der Politik, hier mehrUnterstützung anzubieten. Vorschläge dazu gibt es, wie zum Beispiel dereinmalige Verzicht auf die Grunderwerbsteuer. Ebenso deutlich wird, dass mit Immobilien und garantierten Renten das Sicherheitsbedürfnis große Bedeutung hat.Und die hohen Werte für aktienbasierte Vorsorge zeigen, dass die Aktienkultur inDeutschland weiter an Kontur gewinnt", interpretiert Prof. Dr. Michael Heuser,Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.Individuelle Präferenzen sprechen klar gegen ObligatoriumDie Tatsache, dass drei ihrem Profil nach (Renditechancen, Sicherheit undRisiko, Flexibilität) höchst unterschiedliche Altersvorsorgeformen in ihrerBeliebtheit fast gleichauf liegen, zeigt, wie unterschiedlich die Präferenzender Bürgerinnen und Bürger sind. Martin Klein, geschäftsführender Vorstand desVermittlerverbands VOTUM, einer der vier Trägerverbände des DIVA, meint dazu:"Die Umfrageergebnisse sollten auch der Politik zu denken geben, wenn diese, sowie zuletzt die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm, ein Obligatorium für dieprivate Altersvorsorge fordert. Dieses würde, wenn es keine Abwahlmöglichkeitgibt, die Menschen in bestimmte Altersvorsorgeformen hineinzwingen. Denn wer einObligatorium vorgibt, muss auch die Frage beantworten, wie vorgesorgt werdenmuss. Andere Altersvorsorgeformen wären dann ausgeschlossen. Die Vielfalt der