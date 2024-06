Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Kwizda Agro bietet Wetter- und Krankheitsprognosen mit einem KlickDas neue digitale Service von Kwizda Agro steht Weinbauern in der Beta-Versionbis Jahresende kostenlos zur Verfügung. Wetteranalysen, Krankheitsgefährdung undoptimale Pflanzenschutzmaßnahmen lassen sich mit dem Service "vine4cast"abrufen. Damit haben Winzer Planungssicherheit und maßgeschneiderteInformationen für einen optimalen Rebschutz.Klimatische Bedingungen und die passgenaue Pflege der Rebstöcke sind dieSchlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Weinernte. Gerade wetterbedingteKrankheiten, wie der Befall von Echtem und Falschem Mehltau, können eineertragreiche Ernte gefährden, sofern nicht rechtzeitig Maßnahmen ergriffenwerden. Kwizda Agro bietet hierfür nicht nur modernste Pflanzenschutzmaßnahmen,sondern mit "vine4cast" nun auch ein digitales Service zur zielgerichtetenPflege der Weinreben an. Seit April steht die Beta-Version des digitalenServices für Winzer in Deutschland, Österreich, Ungarn und Rumänien bisJahresende 2024 kostenlos zur Verfügung. Derzeit sind bereits ca. 4.500virtuelle Punkte in den Ländern vergeben. Dabei kann das Service für einenStandort noch vor dem offiziellen Launch kostenlos getestet werden. Diegewonnenen Erkenntnisse aus der Beta-Version werden vor dem Launch, der 2025geplant ist, eingearbeitet."Die digitale Transformation schafft in Kombination mit modernstenPflanzenschutzmaßnahmen einen umfassenden Schutzschirm für die Landwirtschaft.Der Fokus von Kwizda Agro liegt darauf, digitale Lösungen zu schaffen, um nochzielgerichteter und maßgeschneiderter Pflanzenschutz zu ermöglichen. InZusammenarbeit mit einem Start-Up haben wir durch "vine4cast" eine Innovationfür den konventionellen und biologischen Weinbau entwickelt, die das idealeSpritzwetter und die Krankheitsgefährdung bei Weinreben mobil abrufbar machen.Damit stellen wir das Know-how von Kwizda Agro für Winzer schnell und einfachzur Verfügung", so Andreas Reischütz, Vertriebsleiter für Deutschland undÖsterreich bei Kwizda Agro.Durch digitale Transformation zur optimalen Entscheidungsfindung beim RebschutzWinzer sehen durch das innovative Service "vine4cast" rechtzeitig, wann Gefahrfür ihre Rebstöcke droht. Durch detaillierte Wetteranalysen wird dasInfektionsrisiko der Rebstöcke berechnet und ermöglicht somit passgenaueGegenmaßnahmen. Gleichzeitig werden Wachstumsmodelle verschiedener Rebsortenverwendet, um ein detailliertes Bild über das Wachstumsstadium und den aktuellenZustand der Reben zu zeichnen. Basierend auf Radarmessungen wird zudem derNiederschlag pro Punkt visuell dargestellt. Die Weinbauern haben somit mit einem