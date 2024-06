Dies sei das Ergebnis von über 3 Jahren Verhandlungen mit der ASX. Der VanEck Bitcoin ETF basiert nicht direkt auf Bitcoins, sondern Anleger investieren eigentlich in den US-notierten VanEck Bitcoin Trust, der seit Januar besteht. VanEck verwaltet in Europa 12 ähnliche Kryptowährungsfonds. In den USA haben Anleger Milliarden in solche Fonds investiert, seit die Regulierungsbehörden im Januar mehrere Produkte genehmigten. Hongkong folgte im April mit 6 Fonds.

Das im März von der US-Regulierungsbehörden erteilte "Go" hat die Nachfrage nach ähnlichen Produkten enorm gesteigert. Noch weiter zurückblickend hat sich der Bitcoin-Preis sich seit dem Jahr 2023 fast verdreifacht, obwohl er seit dem Höchststand im März stagniert.