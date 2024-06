Herzklappen-Spezialist wächst

Die wachsende Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Herzklappen-Spezialisten beschert dem Unternehmen seit Jahren ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum. Seit 2018 ist der Konzernumsatz kontinuierlich auf mehr als 6 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Nettogewinn hat sich auf 1,41 Mrd. US-Dollar in etwa verdoppelt.

Das spezialisierte Geschäft wirft lukrative Margen ab. Die operative Marge beträgt knapp 28%, die Eigenkapitalrendite kann sich mit mehr als 21% ebenfalls sehen lassen. Um sich noch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, hat der Herzklappen-Profi zu Monatsbeginn eine Absichtserklärung zum Verkauf seiner Intensivpflegeprodukteinheit an den US-Medizintechnikkonzern Becton Dickinson abgegeben. Durch diesen Deal, der bis Ende 2024 abgeschlossen werden soll, fließen dem Unternehmen frische Barmittel in Höhe von rund 4,2 Mrd. US-Dollar zu.

Patente sicher das Geschäft langfristig ab

Der Blick in die Bilanz zeigt bereits ohne diesen Verkauf ein praktisch schuldenfreies Unternehmen. Edward Lifesciences weist aktuell einen Bargeldbestand in Höhe von rund 1,7 Mrd. US-Dollar bei zugleich langfristigen Schulden in Höhe von rund 700 Mio. US-Dollar aus. Der Herzklappen-Profi investiert jedes Jahr einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in die Erforschung und Entwicklung neuer Produkte. Die werden stets durch internationale Patente geschützt. Dieser kaum zu überwindende Burggraben sichert das Geschäft langfristig ab.

Vom Allzeithoch bei rund 130 US-Dollar ist der Titel derzeit meilenweit (31,6%) entfernt. Mittel- und langfristig orientierte Investoren legen sich die Aktie ins Depot.

