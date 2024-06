Saarbrücken (ots) - Die Boomjahre der Immobilienbranche, in denen scheinbaralles und zu jedem Preis zu veräußern war, sind seit Anfang 2023 vorbei. Das istzwischenzeitlich allen bewusst. Die Zahlen sind unstrittig und belegen einenRückgang der Neubaufertigstellungen von rund 30 % im Vergleich zum Jahr 2021.Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) geht sogar imnächsten Jahr von 40 % aus. Dies ist wenig verwunderlich, sind seit 2021 dieBaugenehmigungen um fast 50 % zurückgegangen und es ist Gewissheit, dass das,was heute nicht genehmigt ist, morgen nicht gebaut werden kann. Im europäischenVergleich nimmt Deutschland bei den Fertigstellungen einen der hinteren Plätzeein (siehe Grafik).Zur gleichen Zeit wird ein Bevölkerungswachstum von ca. 2 Mio. Menschen bis insJahr 2030 prognostiziert, wobei dabei ein Rückgang der Zuwanderung bereitsberücksichtigt ist. Es wird also dringend neuer Wohnraum benötigt, damit sichdie Situation nicht weiter zuspitzt. "Zu einer längeren Talfahrt wird es abereher nicht kommen. Es gibt gute Gründe dafür, dass sich die Nachfrage weiterbelebt und diese einem geringen Wohnungsangebot gegenübersteht", so PeterBecker, Immobilienexperte und Vertriebsdirektor der LBS Immobilien GmbHSaarbrücken.

Wie wirkt sich dieser Umstand auf die Preise aus?Nachdem in den vergangenen eineinhalb Jahren die Preise rückläufig waren, vorallem für unsanierte Wohnimmobilien, zeichnet sich seit dem 1. Quartal 2024 einWendepunkt ab. Die Preise machen eine Seitwärtsbewegung und die Verkäufer vonBestandsimmobilien dürfen durchaus positiver in die Zukunft blicken. Diese Wendewird begleitet von der Stabilisierung der Zinsen und den Kosten für den Umbausowie der Klarheit zum Heizungsgesetz und der "Sanierungspflicht" der EU, dievom Tisch ist. Auf der anderen Seite hat sich der Gesetzgeber für einebefristete degressive AfA (Abschreibung von Vermögensgegenständen) entschieden,die den Wohnungsneubau beflügeln soll. 6 Jahre lang können jeweils 5 % vomRestbuchwert abgeschrieben werden. Ein attraktiver Anreiz für den eigenenVermögensaufbau, einhergehend mit einem durchaus lohnenden Steuerspareffekt.Wenn diese Immobilie dann noch gleichzeitig die Kriterien einerSonderabschreibung für klimafreundliches Bauen erfüllt, können weitere 5 % auf 4Jahre genutzt werden."In eine Immobilie zu investieren, lohnt sich also durchaus. Weiter sinkendePreise sind aufgrund der beschriebenen Lage eher nicht zu erwarten. ImGegenteil: Der Druck, gerade auch auf den Mietmarkt, ist enorm", fasst SaschaMatheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Landesbausparkasse Saar,zusammen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat in seinem 1.Quartalsbericht 2024 festgestellt, dass sich die Neuvertragsmieten um 5,3 %gegenüber dem Vorjahresquartal verteuert haben. Tendenz: weiter steigend, auchin Kleinstädten und ländlichen Regionen. Damit steigen bei stabilen Preisen dieRenditen und private und institutionelle Investoren kehren zurück zurKapitalanlage in eine Immobilie. Eine Tendenz, die die LBS Immobilien GmbHbereits seit Anfang des Jahres feststellt. Sicherlich nicht immer zur Freude derMieter, aber für die Bau- und Immobilienbranche sind dies wichtige Signale fürdie Zukunft.Preisentwicklungen im SaarlandDie Preise im Saarland haben sich seit etwas mehr als einem Jahr regionalunterschiedlich entwickelt. Baugrundstücke sind weiterhin sehr begehrt und sindpreislich in allen Landkreisen weitestgehend stabil geblieben. Ganz anders siehtes bei den Preisen für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen aus. In beidenSparten haben die Preise nach Recherchen der LBS Immobilien GmbH je nach Lagezwischen 4 und 8 % nachgegeben. "Der Neubau hingegen ist aufgrund hoher Bau- undEnergiekosten um etwa 5 % teurer geworden. Diese Teuerung stellt sich jedochlangsam ein, da Handwerker wieder freie Ressourcen haben und einige Baustoffepreislich günstiger sind als noch vor einem Jahr", so Peter Becker abschießend.Pressekontakt:Heike BernerLBS Landesbausparkasse SaarBeethovenstr. 35-3966111 SaarbrückenTelefon: 0681 383-2188Email: mailto:heike.berner@lbs-saar.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107640/5805641OTS: LBS Landesbausparkasse Saar