Kaiserslautern (ots) - Die Neigung vieler Unternehmen, Produkte mit

überflüssigen Funktionen zu überfrachten, die letztendlich keinen großen

Mehrwert bieten, führt oft zu enttäuschenden Marktergebnissen. Dieses Phänomen,

bekannt als Overengineering, resultiert aus einem Mangel an präzisem

Anforderungsmanagement und einer unzureichenden Ausrichtung auf die

tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer.



In vielen Fällen wird technologische Innovation über die praktische

Anwendbarkeit gestellt, was zur Entwicklung von Funktionen führt, die zwar

technisch ausgereift, jedoch für den Endnutzer irrelevant sind. Um

Overengineering zu vermeiden und sicherzustellen, dass jedes entwickelte Feature

einen echten Nutzen für den Endverbraucher bringt, ist ein zielgerichtetes

Anforderungsmanagement entscheidend. In diesem Beitrag lernen Sie 5 Tipps

kennen, wie Sie Overengineering vermeiden und ein erfolgreiches

Anforderungsmanagement aufbauen.









80 Prozent der Ergebnisse lassen sich mit 20 Prozent des Aufwands erzielen - so

lautet eine berühmte Aussage des italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto. Im

Kontext des Produktdesigns bedeutet dies, dass irgendwann ein Zustand erreicht

ist, der weitere Optimierungen wirtschaftlich nicht mehr zulässt. Werden

beispielsweise Zielsetzungen für den Markteinstieg oder die projizierten

Entwicklungskosten verfehlt, so kann dies dazu führen, dass selbst ein

exzellentes und technisch innovatives Produkt zu einem wirtschaftlichen Flop

wird.



Entsprechend sollten Unternehmen von vornherein klare Ziele setzen. Neben

Meilensteinen für den Ablauf sind dabei besonders die Anforderungen an den

Nutzen des Produkts von Bedeutung. Ist eine geplante Eigenschaft nicht auf die

Anforderungen zurückzuführen, sollte sie verworfen werden. Bei der

Anforderungsdefinition sollten sich Entwickler nicht auf die rein funktionale

Seite beschränken, sondern auch Aspekte wie Sicherheit, Design und

Markenidentität nicht vernachlässigen. Nur so können sie den Spagat zwischen

funktionalen und emotionalen Eigenschaften meistern und ein wirtschaftlich

erfolgreiches Produkt schaffen.



2. Einen Überblick über bereits bestehende Produkte verschaffen



Bei der Konzeption eines neuen Produkts lohnt es sich zudem, den Markt nach

ähnlichen Produkten abzusuchen und zu recherchieren, was diese technisch leisten

und welche Funktionen sie bieten. Oftmals finden sich ähnliche Merkmale in

bereits existierenden Produkten wieder, sodass es möglich ist, bestimmte Ansätze

von vornherein auszuschließen. Es geht schließlich nicht nur darum, mehr zu Seite 2 ► Seite 1 von 2



