FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den hohen Kursverlusten am Vortag haben sich die Sartorius-Vorzugsaktien am Donnerstag wieder gefangen. Kurz nach Mittag lagen sie im freundlich tendierenden Dax mit plus 2,3 Prozent auf dem ersten Platz. Sie kosteten zuletzt 214,20 Euro nach einem Vortagstief von 209,40 Euro.

Mehr als eine Stabilisierung nach dem Kursrutsch von über 14 Prozent zur Wochenmitte, mit dem sie den tiefsten Stand seit Frühjahr 2020 markiert hatten, ist das derzeit aber nicht. Die tags zuvor ebenfalls abgestürzten Anteile der Tochter Sartorius Stedim Biotech kamen an der Euronext am Mittwoch mit plus 0,7 Prozent weniger deutlich voran.