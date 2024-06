Britisches Gericht Keine Erlaubnis von Ölprojekten ohne Klimaprüfung Lokale Behörden in Großbritannien müssen bei der Genehmigung von Projekten zur Förderung fossiler Brennstoffe die langfristigen Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen. Das entschied der britische Supreme Court in London am Donnerstag. Die …