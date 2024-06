HELSINKI, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das Schweizer Unternehmen Alpiq hat Merus Power den Auftrag erteilt, in Valkeakoski eine Energiespeicheranlage mit 30 MW/36 MWh zu bauen, die an das Netz von Fingrid angeschlossen werden soll. Merus Power hat die Projektentwicklungsarbeiten durchgeführt und ist für die Gesamtlieferung des Energiespeichers verantwortlich. Darüber hinaus haben die Parteien einen Vertrag über Betriebswartungsdienste abgeschlossen.

Alpiq ist eine führende Schweizer Stromproduzentin und Energiedienstleisterin und ist europaweit tätig. Alpiq verfügt über ein kohlenstoffarmes und flexibles Anlagenportfolio mit einer starken Basis von Wasser- und Wärmekraftwerken, Kernkraft und erneuerbaren Energien.

Die Hauptfunktion des in Valkeakoski zu errichtenden Energiespeichers ist die Unterstützung des Ausgleichs von Erzeugung und Verbrauch im Netz durch die Teilnahme am Frequenzreservemarkt von Fingrid. Der Energiespeicher wird in Bezug auf Leistung und Energiekapazität einer der größten in Finnland sein, die auf dem Frequenzreservemarkt tätig sind.

„Wir haben das Fachwissen des Energiespeicherteams von Merus Power kontinuierlich ausgebaut und unsere Lösungen so entwickelt, dass sie einer Vielzahl von Marktanforderungen gerecht werden. Unsere Vereinbarung mit der international tätigen Alpiq beweist die Wirksamkeit unserer Energiespeicherstrategie und trägt zum Ausbau ihrer Marktposition in Finnland bei." - Mikko Marttala, Direktor für Projektentwicklung bei Merus Power.

Gemeinsam für ein besseres Klima und eine höhere Versorgungssicherheit

„Diese Investition in ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) ist ein wertvoller Beitrag zur Stärkung der Versorgungssicherheit in unseren europäischen Kernmärkten und steht im Einklang mit unserem Unternehmenszweck. Die Energiewende sind immer mehr intermittierende Wind- und Solarenergiekapazitäten erforderlich. Alpiq kann diese Integration unterstützen, indem wir unser bestehendes Know-how im Bereich der flexiblen Erzeugung mit BESS-Investitionen kombinieren." - Lukas Gresnigt, Leiter für Internationales und Mitglied der Geschäftsleitung von Alpiq