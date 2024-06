Jeder dritte Deutsche leidet unter Bluthochdruck: Mit der Biospectal OptiBP-App können deutsche Verbraucher ab sofort ihren Blutdruck mit dem Smartphone selbst messen und überwachen. Das Qualitätsniveau entspricht den hohen Standards der medizinischen CE EU-MDR-Zertifizierung und zeichnet sich durch eine besonders einfache Bedienbarkeit aus.

LAUSANNE, Switzerland and FRANKFURT, Germany, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Ab sofort ist in Deutschland eine neue App zur Blutdrucküberwachung erhältlich. Es ist die App „OptiBP" von Biospectal, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Zunächst ist die App auf Google Play erhältlich und im weiteren Verlauf des Jahres auch für den Apple App Store geplant. Die App ist eine Lösung, die die klinische Blutdrucküberwachung erheblich vereinfacht. Anwender messen den Blutdruck mit ihrer Smartphone-Kamera. Als erste App überhaupt erfüllt OptiBP die strengen CE-MDR-Vorschriften der EU für Medizinprodukte. Dies ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Forschung und Entwicklung in weltweit führenden Schweizer Forschungsinstituten und klinischen Einrichtungen für technologische Innovation. „Die Verfügbarkeit demokratisierter, klinisch hochwertiger Telemedizinlösungen ist weltweit die Zukunft, und wir sind stolz darauf, dass wir anderen Anbietern, darunter Google und Apple, die intensiv an solchen digitalen Gesundheitslösungen arbeiten, weit voraus sind", erklärt Eliott Jones, Co-Founder & CEO von Biospectal. Die OptiBP-App wurde im Februar erfolgreich in der Schweiz eingeführt und erfreut sich nun einer immer größeren Beliebtheit. Nach der Markteinführung in Deutschland plant Biospectal die Einführung von OptiBP in weiteren wichtigen europäischen Ländern und anschließend die weltweite Expansion. Das Unternehmen hat bereits umfangreiche Studien und Validierungen in Regionen wie Afrika, Asien und den USA durchgeführt.