Eschborn (ots) - Eine möglichst große Zahl von Arbeitskräften ansprechen und als

Mitarbeitende langfristig an das Unternehmen binden, das ist die große

Herausforderung für Arbeitgeber in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Tatsächlich

ist das insbesondere in der Beschäftigtengruppe der LGBTQIA+ eine

Herausforderung. 29 % der Arbeitnehmenden, die sich als LGBTQIA+ identifizieren,

haben schonmal einen Job gekündigt, weil ihre Identität ihnen ein Gefühl des

Unwohlseins am Arbeitsplatz bereitete. Das geht aus den Ergebnissen des

aktuellen Pulse Surveys des Randstad Arbeitsbarometers 2024 (https://www.randsta

d.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-arbeitsbarometer/) hervor.



Isolation und fehlende Akzeptanz dämpfen die Motivation







Pulse Survey geben 31 % der Befragten an, heute mehr Isolation am Arbeitsplatz

zu erleben als vor fünf Jahren. Der gleiche Anteil wurde im Laufe der eigenen

Karriere immer wieder mit Diskriminierung oder Vorurteilen konfrontiert. 36 %

der Befragten berichten, dass sich diese Situation in den vergangenen fünf

Jahren nicht verbessert hat - und diese Umstände wirken sich direkt auf die

Motivation und Produktivität aus. Ein Drittel (33 %) der

LGBTQIA+-Arbeitnehmenden ist aktuell weniger motiviert oder produktiv im Job, da

sie nicht das Gefühl haben, sie selbst sein zu können. 30 % geben an, sich aus

Angst vor Diskriminierung für ihren jetzigen Karriereweg entschieden zu haben.



"Die Ergebnisse zeigen eindrücklich: Durch fehlende Inklusion und Akzeptanz

verlieren Arbeitgeber wertvolle Arbeitskräfte, die auf dem Arbeitsmarkt nur

schwer ersetzbar - oder überhaupt zu finden - sind", erklärt Frank Münze, Head

of Talent & EDI&B bei Randstad Deutschland. "Unternehmen, die eine Kultur der

Inklusion fördern, werden in diesem Umfeld einen entscheidenden

Wettbewerbsvorteil im Kampf um Talent haben".



Verbündete und Raum für Austausch schaffen



Die Randstad Studienergebnisse zeigen auch positive Entwicklungen: 42 % der

befragten LGBTQIA+-Beschäftigten geben an, dass sie LGBTQIA+-Vorbilder und

Verbündete im Beruf haben. Zudem fühlen sich 46 % wohl damit, am Arbeitsplatz

über ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität zu sprechen. "Hier gilt es,

für Arbeitgeber anzusetzen. Ansprechpartner und Austauschformate, aber auch

LGBTQIA+-Vorbilder und -Botschafter tragen dazu bei, eine Atmosphäre der

Offenheit und Akzeptanz zu fördern, die verdeutlicht: Jeder Mensch kann und soll

sein authentisches Selbst einbringen. Unternehmerischer Erfolg braucht

Diversität und die besten Talente. Wer hier nicht inklusiv und chancengerecht

agiert, wird bei dem angespannten Arbeitnehmermarkt auf viel Potential



