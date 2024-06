Vancouver, British Columbia, 20. Juni 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Darlehensvereinbarung (die „Darlehensvereinbarung“) mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft (der „Darlehensgeber“) der Franco-Nevada Corporation („Franco-Nevada“) (NYSE und TSX: FNV) für ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen $ (das „Darlehen“) unterzeichnet hat. Das Unternehmen wird den Erlös aus diesem Darlehen für die Rückzahlung des noch ausstehenden Restbetrags in Höhe von 34,66 Millionen $ jenes Darlehens verwenden, das dem Darlehensgeber Sprott Private Resource Lending II (Collector), LP („Sprott“) geschuldet wird. Die verbleibenden Mittel fließen in das allgemeine Betriebskapital (Working Capital). Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt der Mittel aus dem Darlehen im Juli 2024.