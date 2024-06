"Die Verkäufer drängen auf den Markt, und die Bullen tanzen auf Messers Schneide", sagte Andrew Thrasher, technischer Analyst und Portfoliomanager bei der Financial Enhancement Group. "Alles hängt jetzt nur noch von Nvidia und Apple ab. Es braucht nicht viel, um diesen Markt zu Fall zu bringen."

In den letzten drei Monaten haben die zehn größten Aktien nach Marktkapitalisierung im Index durchschnittlich um 17 Prozent zugelegt, während der Rest 1,3 Prozent verloren habe, so Gillian Wolff, Aktienstrategin bei Bloomberg.

Eine ganze Reihe von Indikatoren zeigt, dass die Marktbreite nach wie vor schwach ist, was die Ungewissheit über den Fortbestand der Rallye verstärkt. Ein Beispiel ist die NYSE-Advance-Decline-Linie, ein Indikator, der die Anzahl der steigenden Wertpapiere abzüglich der fallenden Wertpapiere an der Börse pro Tag anzeigt. Der Indikator schloss am Freitag auf einem neuen Sechs-Wochen-Tief.

Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn um 15 Prozent zugelegt. Während die Wall Street ihre Jahresprognosen anhebt, werden bearishe Stimmen immer lauter. Die Citigroup warnt beispielweise vor zunehmenden Risikofaktoren wie Anzeichen von makroökonomischem Gegenwind sowie die Belastung durch die US-Wahlen. Anleger sollten sich daher auf einen Rückschlag von fünf bis zehn Prozent in der zweiten Jahreshälfte vorbereiten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion