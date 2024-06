Silber wieder obenauf

Noch vor wenigen Tagen wankte Silber bedenklich, als es für das Edelmetall unter die Unterstützung von 29 US-Dollar ging. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 26 US-Dollar lag in der Luft. Doch das Blatt scheint sich nun zu wenden. Silber kehrte über die 30 US-Dollar zurück und nimmt Kurs auf den zentralen Widerstandsbereich um 32+ US-Dollar. Ein Ausbruch über diesen Widerstandscluster wäre ein Befreiungsschlag und gleichzeitig der Startschuss für die Fortsetzung der Rallye in Richtung 35 US-Dollar.

Silber behauptet sich gegen den starken US-Dollar