Laut einer kürzlich von der Americas' SAP Users' Group (ASUG) und smartShift durchgeführten Studie erstellen und betreiben 95 % der befragten Mitglieder benutzerdefinierten ABAP-Code, um SAP-Softwareanwendungen zu erweitern. Die Studie ergab, dass Unternehmen bei der Einführung von SAP S/4HANA mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sind, darunter Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachwissen für die Wartung und Verbesserung des benutzerdefinierten Codes sowie übermäßige Wartungskosten. Diese Erkenntnisse unterstreichen den entscheidenden Bedarf an Lösungen wie Custom Code Analysis for SAP S/4HANA von smartShift, die diese Probleme effektiv angehen.

Derek Oats, CEO von smartShift: „Die Möglichkeit, Custom Code Analysis for SAP S/4HANA von smartShift im SAP Store zu erwerben, verbessert die Zugänglichkeit für unsere Kunden erheblich. Es rationalisiert den Beschaffungsprozess und fügt sich nahtlos in die bestehenden SAP-Umgebungen ein, was einen reibungsloseren und sichereren Übergang zu SAP S/4HANA, RISE with SAP und Clean Core ermöglicht. Wir sind stolz darauf, dass die Lösungen, die wir seit mehr als einem Jahrzehnt anbieten und weiterentwickeln, mehr denn je mit den neuesten Anforderungen und Anreizprogrammen von SAP zusammenpassen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Modernisierung der kundenspezifischen Entwicklung im Vordergrund steht und nicht erst im Nachhinein."

Zu den Unternehmen, die Custom Code Analysis for SAP S/4HANA von smartShift einsetzen, gehören einige der größten ERP-Kunden der SAP in den Branchen Öl und Gas, Konsumgüter und Transport.

Informationen zu smartShift:

smartShift ist ein weltweit führender Anbieter von SAP Custom Code Transformation und nutzt KI, um sicheren, stabilen und optimierten Code innerhalb weniger Wochen zu liefern. Unsere branchenführenden Lösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ALLE benutzerdefinierten Code-Probleme lösen können, nicht nur diejenigen, die für eine manuelle Behebung priorisiert sind. smartShift genießt das Vertrauen der weltweit größten SAP-Kunden und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Modernisierung von über 3.300 SAP-Systemen und der Konvertierung von mehr als 3,5 Milliarden Codezeilen verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartshift.com.

