Der Börsenkandidat ISX Financial EU PLC hat am 31. Mai 2024 hervorragende Jahreszahlen vorgelegt, die das rasante Wachstum des Bank-Tech-Unternehmens aus Zypern widerspiegeln. Für Investoren ist dies eine interessante Entwicklung, da ISX Financial EU PLC noch in diesem Jahr den Gang an eine europäische Börse plant.

Signifikanter Umsatz- und Gewinnsprung im Jahr 2023

ISX Financial EU PLC (“ISXPlc”; ISIN: CY0200861017) kann bereits auf fünf aufeinanderfolgende Jahre der Profitabilität und des Wachstums zurückblicken und hat auch im Jahr 2023 beachtliche Erfolge erzielt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 32,1 Millionen Euro, vor allem dank eines Anstiegs des verarbeiteten Volumens um 22 % auf 2,4 Milliarden Euro und einer starken Nachfrage nach Instant-Payment-Lösungen.

Der Gewinn vor Steuern stieg um beeindruckende 49% auf 6,9 Millionen Euro und die im Namen von Kunden gehaltenen Gelder stiegen um 17% auf 121 Millionen Euro, was das Vertrauen in ISXPlc als zuverlässigen Partner unterstreicht.

Innovationen im Bereich Bank-Tech

Doch was ist die Grundlage für den Geschäftserfolg von ISX Financial? CEO Nikogiannis Karantzis hebt im Jahresbericht 2023 hervor, dass das Unternehmen weiterhin eine Vorreiterrolle bei Account-to-Account (A2A)-Dienstleistungen einnimmt und die Synergien der Open-Banking-Regelungen und der Infrastruktur für sofortige/schnelle Zahlungen und den Zugang zu Zentralbanken. Insbesondere das Flaggschiff PaidBy wird als die weltweit führende End-to-End-A2A-Lösung beschrieben, die traditionelle Online-Kartenzahlungen herausfordert und übertrifft. Denn PaidBy zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Zahlungen innerhalb von Sekunden im SEPA-Raum und Minuten im Vereinigten Königreich über den Faster Payment Service (FPS) abzuwickeln, was zu sofortigen Geldflüssen und Abrechnungszeiten führt. Dies setzt neue Maßstäbe in der Branche und hebt ISXPlc von anderen systemrelevanten Instituten ab.

Christakis Taoushanis, Non Executive Chairman, lobt die disziplinierte Ausrichtung von ISXPlc auf nachhaltiges Wachstum, Rentabilität und die Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz, die Investitionen in Innovation, Talentakquisition und Marktexpansion ermöglicht hat. Er betont, dass die hervorragenden Ergebnisse des Jahres 2023 auf die kontinuierlichen Bemühungen zurückzuführen sind, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, was zu einer Erweiterung des Kundenstamms und einem höheren Transaktionsvolumen geführt hat.