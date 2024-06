Hannover (ots) -



- Stefan Baumert: "Unsere Markenhotels in Asien und Afrika beflügeln die

Nachfrage auf der Fernstrecke"

- Kanaren sind wieder Top-Ziel mit größtem TUI fly Angebot

- Buchungsplus der Türkei erreicht neue Höhen

- Tipp zum Überwintern: die neuen Türkei-Langzeitangebote

- Neues Angebot im Winterparadies Lappland: Arctic Lakeland

- Mehr Buchungskomfort: Moderne Reisebüros und neue Services in der myTUI-App



Das Winterprogramm 2024/25 der TUI Deutschland nimmt Fahrt auf und steckt voller

Neuerungen. "Wir starten mit einem außergewöhnlich starken Buchungsauftakt in

die Wintersaison 2024/25 und sehen schon heute einen Trend zu exotischen

Reisezielen. Asien und Afrika stehen bei uns besonders im Rampenlicht, denn hier

eröffnen viele neue TUI Markenhotels. Auch in Zukunft setzen wir auf den Ausbau

unserer Hotelmarken als wichtigen Wachstumstreiber", sagte Stefan Baumert,

Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung zu Beginn der Pressekonferenz

am TUI Campus in Hannover.









Die Wintersaison wird so früh gebucht wie nie zuvor. Der starke Frühbuchertrend

beschert TUI aktuell ein zweistelliges Buchungsplus. Frühbucher-Lieblinge sind

die eigenen Marken Robinson, RIU und TUI Blue. Die gefragtesten Ziele der TUI

Urlauber sind Fuerteventura, Hurghada und Gran Canaria. "Ein echter Knaller ist

das Buchungsplus für die Türkei, unser Aufsteigerziel am Mittelmeer in diesem

Winter", so Baumert. Überproportionale Zuwächse verzeichnet auch Mallorca.



Kanaren sind Top-Favorit mit vielen neuen Time to Smile Resorts



TUI hat das Winterprogramm in allen Segmenten und Preisklassen ausgebaut mit

besonderem Fokus auf die Türkei, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate und

Kanarische Inseln. Auf Fuerteventura ist das Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Drago

Park neu im Programm für preisbewusste Urlauber. Für Individualisten und

Selbstversorger baut TUI die Time to Smile Apartmentresorts auf allen großen

Kanareninseln weiter aus. Neu sind auf Lanzarote das Time To Smile Guinate Club

in Puerto del Carmen, auf Fuerteventura das Time to Smile Coccoloba im

Stadtzentrum von Corralejo, auf Teneriffa das Time to Smile Ohasis Boutique

Suites im Ferienort Los Cristianos und auf Gran Canaria die Time To Smile

Bungalows Tara, die speziell für Erwachsene konzipiert sind. Die Kanarischen

Inseln sind auch das größte Ziel von TUI fly im Winter. Jeder zweite Flug geht

auf eine der Inseln mit insgesamt rund 650.000 Sitzplätzen.



Expansion in Ägypten und der Türkei



Ägypten bleibt ein Favorit für den Winterurlaub. Angesagt sind die Reiseziele

Hurghada und Marsa Alam, aber auch Sharm el Sheikh wird ausgebaut. Neu sind die Seite 2 ► Seite 1 von 3



