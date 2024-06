Aktien New York Ausblick Weitere Tech-Rekorde - Nasdaq 100 mit 20 000 Punkten Nach dem Feiertag zur Wochenmitte dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag gut behauptet eröffnen. Dabei sollten die Technologiewerte - allen voran die Halbleiterbranche - an ihre jüngste Kursrally anknüpfen und könnten den Nasdaq-100-Index …