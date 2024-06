Hannover (ots) -



- Balearen, griechische Inseln und Türkei belegen die ersten Ränge

- 300.000 zusätzliche Sonnenplätze in den beliebtesten Urlaubszielen

- Saisonverlängerung: 15.000 zusätzliche Plätze für Kreta, Rhodos, Kos, Antalya,

Dalaman und Djerba auf TUI fly Maschinen

- Tipps für Last-Minute-Urlauber

- Familien-Highlight: In 350 Hotels übernachten Kinder kostenlos



Start frei für den Sommerurlaub. Wenn heute die ersten Bundesländer in die

großen Ferien starten, stehen Sonne, Strand und Meer ganz oben auf der

Wunschliste. Die TUI Gäste aus Deutschland zieht es an die Strände des

Mittelmeers. "Zum Ferienstart können wir auf starke Buchungen für den Sommer

blicken und auch die Aussichten für die nächsten Wochen sind vielversprechend.

Die Urlaubsziele rund ums Mittelmeer sind beliebter denn je und sorgen dafür,

dass wir die schon gute Buchungslage aus dem vergangenen Sommer nochmal

übertreffen können", sagte Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland

Geschäftsführung. In den vergangenen zwei Wochen sind die TUI-Buchungen noch

einmal sprunghaft angestiegen. Der Marktaustritt von FTI zeige, wie schnell sich

Gäste umorientieren, um sich einen Sommerurlaub zu sichern.







stark nachgefragt. "Unsere Gäste schätzen es, sich aus tausenden Hotels und

Flugverbindungen die ideale Reise zusammenzustellen. Bei TUI genießen sie volle

Flexibilität in der Planung, kombiniert mit dem höchsten Schutz während der

Reise. Gerade in den letzten Wochen hat sich gezeigt, wie gut Urlauber mit einer

Pauschalreise abgesichert sind - sowohl im Urlaub mit der Betreuung durch einen

Reiseveranstalter als auch bei der Erstattung des Reisepreises im Rahmen einer

Insolvenz." Passend dazu bleiben Budgetsicherheit und Kostentransparenz gefragt.



300.000 zusätzliche Sonnenplätze in den beliebtesten Urlaubszielen



TUI hat auf die aktuellen Veränderungen im deutschen Reisemarkt besonders

schnell reagiert und 300.000 zusätzliche Plätze ins Programm genommen. "Vor

allem in der Türkei und in Ägypten haben wir als erster Veranstalter Gespräche

mit Tourismusministerien, Verbänden und Partnern aufgenommen und zusätzliche

Hotelbetten gesichert. Aber auch auf den Balearen und Kanaren sowie in

Griechenland und in den Emiraten konnten wir unsere Kontingente aufstocken und

langfristige Verträge mit den Hoteliers schließen. Damit unterstützen wir nicht

nur unsere Partner und Hoteliers vor Ort, sondern bauen unser Angebot im Sinne Seite 2 ► Seite 1 von 3



