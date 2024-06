Warren Buffett und Charlie Munger sind vielen Anlegern bekannt. Mit Berkshire Hathaway erzielten sie seit 1965 eine annualisierte Rendite von 19,8 Prozent und insgesamt 4.384.748 Prozent (Stand: Ende 2023).

Ein heute vor allem in Asien bekannter Investor, der sie zum Vorbild nahm, ist Li Lu. 1966 in China geboren, zog es ihn später in die USA, wo er wie Warren Buffett an der Columbia University parallel zueinander Wirtschaft und Jura studierte.