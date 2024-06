Köln (ots) - Menschen mit Finanzberatung



- sparen häufiger für die private Altersvorsorge

- sind zufriedener mit deren Entwicklung

- fühlen sich besser darüber informiert

- investieren höhere Beiträge



Altersvorsorge, Finanzen und finanzielle Vorsorge - hierfür suchen viele

Menschen eine persönliche Finanzberatung auf. Besonders häufig geschieht dies in

Kanada und Irland, mit etwas Abstand folgt Deutschland im Mittelfeld. Dies ergab

eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov

Deutschland GmbH in Deutschland, den Niederlanden, Irland, Großbritannien, den

USA und Kanada. Die Umfrage im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life

untersuchte auch, ob und wieviel die Menschen monatlich in Altersvorsorge

investieren und wie zufrieden sie mit deren Entwicklung sind. Dabei

berücksichtigte sie jeweils, ob die Befragten persönliche Finanzberatung in

Anspruch genommen haben oder nicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Persönliche Finanzberatung: Schlusslicht UK und NiederlandeKanada und Irland können laut der Umfrage als beratungsaffin gelten: Mit je 53 %gibt es hier mehr Menschen mit persönlicher Finanzberatung als ohne. Betrachtetman den internationalen Durchschnitt, so haben 46 % der Befragten persönlicheFinanzberatung wahrgenommen, Deutschland liegt mit 48 % knapp darüber. DasSchlusslicht bilden die Niederlande mit 44 % und Großbritannien mit 33 %. Inbeiden Ländern wurde durch Provisionen entlohnte Finanzberatung in derAltersvorsorge abgeschafft.Die große Kluft: Altersvorsorge-Sparen im internationalen QuerschnittEine Kluft tut sich auch bei der Frage auf, wie viele Menschen in eine privateAltersvorsorge investieren. Die USA führen mit 60 %, dicht gefolgt von Kanada(59 %). Mit 51 % liegt Deutschland erneut im Mittelfeld, gefolgt von Irland (48%). Weit abgeschlagen beim Altersvorsorge-Sparen sind die Niederlande (39 %) undGroßbritannien (35 %). Trotz der großen Unterschiede gilt für alle untersuchtenStaaten: Menschen mit Finanzberatung sparen deutlich häufiger fürs Alter alssolche ohne.Das Beitragsgefälle: So viel investieren Menschen in private AltersvorsorgeBetrachtet man die Höhe der monatlichen Beiträge für die private Altersvorsorge,zeigt sich ein Gefälle: Mit 245 EUR sparen die Iren am meisten, dieUS-Amerikaner liegen mit 233 EUR auf Platz zwei, gefolgt von den Deutschen, diehier monatlich 226 EUR zurücklegen. Die Niederlande befinden sich mit 221 EUR imunteren Mittelfeld. Am niedrigsten fallen die Beiträge in Großbritannien (213EUR) und in Kanada (158 EUR) aus. Für alle berücksichtigten Staaten gilt:Befragte mit Finanzberatung investieren höhere Beiträge in ihre Altersvorsorge.