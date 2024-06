JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 122 auf 116 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die …