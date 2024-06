Losheim am See (ots) - Nach umfassenden und detaillierten Vorbereitungen ist die

KÜS Technik GmbH jetzt als Technischer Dienst in Luxemburg benannt. Die

luxemburgische Verkehrsministerin Yuriko Backes unterzeichnete die offizielle

Benennungsurkunde.



Für die KÜS Technik GmbH ist diese Benennung von großer Bedeutung: "Mit dieser

Anerkennung hat die KÜS Technik GmbH als Technischer Dienst der KÜS die

Möglichkeit, mit ihrem Angebot in einem europaweit wichtigen Land tätig zu

werden", erklärt Benjamin Wertz, Leiter der KÜS Technik GmbH. "Ein weiterer

Vorteil sind kurze Wege für die luxemburgischen Kunden bei allen Anliegen. Er

ergibt sich durch die Nähe zu Losheim am See, wo die Bundesgeschäftsstelle der

KÜS und die KÜS Technik GmbH ansässig sind."







Kraftfahrt-Bundesamt als Technischer Dienst für Kraftfahrzeuge und Anhänger

benannt. 2012 folgte die Anerkennung als nationaler Teilegutachter durch das

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes zum

nationalen Teilegutachter.



"Die Anerkennung als Technischer Dienst in Luxemburg ist ein wichtiger Schritt

für die KÜS Technik GmbH. Wir freuen uns, unsere umfassende Kompetenz und

langjährige Erfahrung in den entsprechenden Tätigkeitsfeldern damit auch auf

internationaler Ebene Kunden anbieten zu können", erklärt

KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler.



über KÜS | Fahrzeugprüfungen und -gutachten



Die KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation

amtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.600 Prüfingenieurinnen

und Prüfingenieuren sowie rund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr

ist die KÜS ein gefragter Dienstleister mit ausgeprägter Kompetenz in

Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolio reicht von

amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten

(Schadengutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.



Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS

Technik GmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem

Hochleistungs-Rechenzentrum für maximale Datensicherheit, die KÜS Automotive

GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mit Expertise u. a. in

Arbeitssicherheit und Datenschutz.



Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS

konsequent den Anforderungen einer Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.



Pressekontakt:



KÜS

Presse & Unternehmenskommunikation

Tel.: 06872/9016-380

E-Mail: mailto:presse@kues.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116601/5806102

OTS: KÜS-Bundesgeschäftsstelle





In Deutschland ist die KÜS Technik GmbH bereits seit 2011 durch dasKraftfahrt-Bundesamt als Technischer Dienst für Kraftfahrzeuge und Anhängerbenannt. 2012 folgte die Anerkennung als nationaler Teilegutachter durch dasMinisterium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes zumnationalen Teilegutachter."Die Anerkennung als Technischer Dienst in Luxemburg ist ein wichtiger Schrittfür die KÜS Technik GmbH. Wir freuen uns, unsere umfassende Kompetenz undlangjährige Erfahrung in den entsprechenden Tätigkeitsfeldern damit auch aufinternationaler Ebene Kunden anbieten zu können", erklärtKÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler.über KÜS | Fahrzeugprüfungen und -gutachtenDie KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisationamtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.600 Prüfingenieurinnenund Prüfingenieuren sowie rund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahrist die KÜS ein gefragter Dienstleister mit ausgeprägter Kompetenz inFahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolio reicht vonamtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten(Schadengutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜSTechnik GmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenemHochleistungs-Rechenzentrum für maximale Datensicherheit, die KÜS AutomotiveGmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mit Expertise u. a. inArbeitssicherheit und Datenschutz.Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜSkonsequent den Anforderungen einer Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.Pressekontakt:KÜSPresse & UnternehmenskommunikationTel.: 06872/9016-380E-Mail: mailto:presse@kues.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116601/5806102OTS: KÜS-Bundesgeschäftsstelle