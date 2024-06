Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Die Vorstandsmitglieder der Fair Play

Menarini Foundation , Antonello Biscini , Valeria Speroni Cardi und Ennio

Troiano , freuen sich, einen weiteren Champion auf der Liste der Preisträger

2024 begrüßen zu dürfen.



Die Jury des Award hat eine globale Fußballlegende, den Stürmer Samuel Eto'o ,

in die diesjährige Liste der Preisträger aufgenommen.





Eto'o, der 2007 zum besten afrikanischen Fußballspieler des Jahrhunderts gewähltwurde ( ), hat mit dem Gewinn einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen2000 und zwei Afrikacups (2000 und 2002) die Geschichte des kamerunischenFußballs mitgeprägt. Er ist immer noch der beste Torschütze seines Landes mitbeeindruckenden 56 Treffern.Er festigte seinen Platz in Europa als einer der besten Stürmer im modernenFußball. Als er für die Mannschaft von Pep Guardiola Barcelona spielte, gewanner drei Titel in La Liga und zwei Champions-League-Pokale. Mit Josè MourinhosTeam Inter spielte er 2010 eine entscheidende Rolle und gewann die italienischeLiga, die Coppa Italia und die Champions League. Er istder einzige Spieler, dermit zwei verschiedenen Mannschaften (Barcelona 2009 und Inter 2010) zweiaufeinanderfolgende Trebles (Titel in der höchsten Spielklasse, nationaler Pokalund Champions League) gewonnen hat.Im Jahr 2021 wurde er zumPräsidenten des kamerunischen Fußballverbandes ernannt.Während seiner gesamten Karriere war er für sein soziales Engagement mit derFundación Privada Samuel Eto'o bekannt, die gegründet wurde, um jungenKamerunern zu helfen. Samuel Eto'o hat sich immer an vorderster Front im Kampfgegen Rassismus im Fußball engagiert und verkörpert die Werte Ethik, Loyalitätund Respekt des Fair Play Menarini International Award.Eto'o und die anderen Stars der 28. Ausgabe werden am Donnerstag, , 4. Juliwährend der Preisverleihung die Bühne des römischen Theaters in Fiesolebetreten.Weitere Informationen: https://www.fairplaymenarini.com/enHier ist die Liste der Gewinner des 28. Fair Play Menarini International Award:SAMUEL ETO'OMARCO BELINELLIFEDERICO BUFFAFABIO CANNAVAROALESSANDRO COSTACURTAGIUSEPPE DOSSENACIRO FERRARACESARE FIORIOFRANCESCA LOLLOBRIGIDAGIAN PAOLO MONTALICESARE PRANDELLIROBERTO RIGALICLEMENTE RUSSOAMBRA SABATINIFair Play Menarini International Award, Kategorie "Junge Sportler" GIOELEGALLICCHIONICOLÒ VACCHELLIUNDER 14 GIRL'S BASKET BALL TEAM ASD GOLFOBASKET CLUB Der Gewinner desSonderpreises "Fiamme Gialle Study and Sport" AGNESE MORIDie Ehrengäste des 28. Fair Play Menarini International Award, die FairPlay-Botschafter:GIANCARLO ANTOGNONIELISA DI FRANCISCAFEDERICA PELLEGRINIGIORGIO PORRÀGIUSY VERSACE