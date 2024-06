WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 0,97 Prozent auf 3630,81 Einheiten. Seit dem Jahresauftakt liegt er damit bereits um etwa 5,6 Prozent im Plus. Auf Monatssicht fiel er aber um 3,6 Prozent.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag klare Zuwächse zu sehen. An der Wall Street etablierte sich zudem im Verlauf eine freundliche Tendenz und es wurden zum Teil neue Rekordstände markiert. Eine Überraschung kam aus der Schweiz, dort hat die Nationalbank erneut den Leitzins gesenkt. Der Leitzins in der Schweiz liegt nun bei 1,25 nach zuvor 1,50 Prozent. Der zugrunde liegende Inflationsdruck sei gegenüber dem Vorquartal nochmals gesunken, erklärte die Schweizerische Nationalbank (SNB) nach ihrer Zinssitzung.