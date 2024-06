WHO Gefälschte Diabetes-Medikamente im Umlauf Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor gefälschten Diabetes-Medikamenten, die seit 2022 im Umlauf sind. Das Problem existiere in allen Regionen der Welt, berichtete die WHO am Donnerstag in Genf. Sie bezog sich konkret auf Funde in …