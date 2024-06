NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten Handel noch etwas nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0712 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0719 (Mittwoch: 1,0749) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9329 (0,9303) Euro gekostet.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte Mai wieder gesunken. Allerdings waren Volkswirte noch von einem deutlicheren Rückgang ausgegangen. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia und Daten aus dem Bausektor waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Märkte reagierten jedoch kaum auf die Daten./bek/ngu

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 1,071USD auf Forex (20. Juni 2024, 21:08 Uhr) gehandelt.