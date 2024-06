Die kurzzeitigen Abwärtsrisiken an den Finanzmärkten haben einige Käufer in Edelmetalle gelockt, für den Silber-Future bedarf es jedoch Tagesschlusskurse über dem Niveau von mindestens 31,85 US-Dollar, damit zunächst die Jahreshochs bei 32,49 US-Dollar einem Test unterzogen werden. Erst darüber dürfte einen Folgeanstieg an 34,60 US-Dollar bei diesem Edelmetall gelingen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Ein Kursrutsch unter 29,00 US-Dollar würde dagegen unmittelbare Abwärtsrisiken zunächst auf den EMA 200 bei 27,46 US-Dollar auslösen, weiter Abschläge könnten auf 26,02 US-Dollar bei einem Bruch dieses Supports warten.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Aktuell schwimmt der Silber-Future noch im bullischen Fahrwasser, aber erst ein Sprung mindestens über 31,85 US-Dollar dürfte ein Folgekaufsignal mit Zielen bei 34,60 US-Dollar aktivieren und sich für ein Long-Investment qualifizieren. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 19,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD5XTE zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 145 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 6,17 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 30,50 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 2,35 Euro ergeben. Der Anlagehorizont beträgt nur wenige Wochen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt daher unerlässlich.