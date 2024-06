Vancouver, British Columbia (20. Juni 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ... - freut sich bekannt zu geben, dass es die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSX-V") für den zuvor gemeldeten Plan of Arrangement ("Arrangement") erhalten hat, um sein Geschäft neu zu organisieren, einschließlich der Abspaltung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Vizsla Royalties Corp. Das Arrangement wird mit Wirkung vom 24. Juni 2024, 12:01 Uhr, abgeschlossen. Die bestehenden Stammaktien von Vizsla Silver werden bei Geschäftsschluss am 21. Juni 2024 nicht mehr an der TSX-V notiert sein. Die neuen Stammaktien von Vizsla Silver werden ab der Markteröffnung am 24. Juni 2024 an der TSX-V gehandelt. Die CUSIP-Nummer für die neuen Stammaktien von Vizsla Silver wird 92859G608 lauten.