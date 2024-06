HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Veranstaltung habe Optimismus dominiert, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage bleibe hoch und die Auftragslage sehe gesund aus. Das Risiko niedrigerer französischer Rüstungsausgaben im Falle einer rechtspopulistischen neuen Regierung hält der Experte für gering. Zudem wäre eine unionsgeführte Bundesregierung ab dem kommenden Herbst positiv für die deutschen Rüstungsausgaben. Insbesondere für BAE Systems und Renk habe ihn die Veranstaltung positiver gestimmt, so McWhirter weiter./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 26,88EUR auf Tradegate (20. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m