Der dreifache Verfallstag von Termingeschäften findet in den USA heute mit der niedrigsten Volatilität seit der Pandemie statt, während der VDAX, ein Maß für die erwartete Schwankungsbreite im DAX, zuletzt auf den höchsten Stand seit Ende Oktober 2022 gestiegen war.

Der Hexensabbat an der Wall Street fällt auch zusammen mit einer Neugewichtung in den Dow-Jones-Indizes. Der Anteil der Call-Optionen im Verhältnis zu Put-Optionen hat sich seit dem letzten Verfall mehr als verdoppelt. Die Nachfrage nach Instrumenten, die bei weiter steigenden Kursen an Wert gewinnen, ist um den Faktor 11 höher, während im Moment kaum jemand gegen fallende Kurse abgesichert ist. Wenn die Kurse nun fallen, müssen vor allem große Marktteilnehmer schnell ihre Positionen anpassen, was zu einer höheren Volatilität führen könnte.