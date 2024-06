Der Dax hat sich in den vergangenen Tagen wieder ein kleines Polster zur 18 000-Punkte-Marke angelegt. Aktuell steuert er auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Die US-Technologiewerte hatten ihre Rekordjagd im S&P 500 und Nasdaq 100 zwar am Vortag mit weiteren Höchstständen gekrönt, doch dort kam es dann zu Gewinnmitnahmen. Nvidia musste den am Dienstag eroberten Titel des teuersten Unternehmens der Welt wieder an Microsoft abgeben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung am Vortag zeichnet sich im Dax am Freitag wenig Bewegung ab. Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten dürften dafür sorgen, dass Anleger auch hierzulande erst einmal vorsichtiger werden. Der X-Dax als Indikator für den Dax stand am Morgen bei 18 252 Punkten, was nah am Vortagsniveau liegt. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich zunächst kaum bewegen.

Zu Wochenschluss könnte der große Verfall an den Terminbörsen seine Spuren hinterlassen. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Außerdem richten sich die Blicke auf Stimmungsindikatoren aus der europäischen und der US-Wirtschaft. "Unisono wird bei den Einkaufsmanagerindizes mit leichten Verbesserungen gerechnet", schrieben am Morgen die Experten der Helaba mit Blick auf Europa.

Am Freitag richten sich die Blicke der Anleger neben dem Dax auch auf einen Schwesterindex, denn der SDax feiert an diesem Tag sein 25-jähriges Jubiläum. Der Kleinwerteindex wurde am 21. Juni 1999 eingeführt und hat sich seitdem etwas mehr als verfünffacht. Er steht damit deutlich besser da als der Dax, aber etwas schlechter als der MDax . Der deutsche Leitindex hat sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht, während der Index mit den mittelgroßen Werten auf das Sechseinhalbfache kommt.

Unternehmensseitig bleibt die Lage ruhig. Rüstungskonzerne bleiben einmal mehr einen Blick wert, denn die Rheinmetall -Aktie steigt vorbörslich um fast zwei Prozent. Hier bleibt die Anlegerstimmung gut, nachdem das Unternehmen am Vortag den größten Auftrag der Firmengeschichte vermeldet hatte. Auch der Börsenneuling Renk gab einen Entwicklungsvertrag mit einem führendem, europäischen Systemhaus für Landstreitkräfte bekannt.

Vorbörslich besonders auffällig bleiben am Freitag aber die Evotec -Aktien, deren am Vortag gestartete Erholungsrally um fast vier Prozent weitergeht. Getrieben von aufkeimender Übernahmefantasie nach einer turbulenten Schwächeperiode hatten sich Aktien am Donnerstag von ihrem Tief seit 2017 abgesetzt.

Nach Börsenschluss erst werden am Freitag die beschlossenen Umbesetzungen in der Dax-Indexfamilie wirksam. Während der Dax unverändert bleibt, steigt Traton in den MDax auf. Ferner kommen Rational und Tui zurück in den Index mittelgroßer Werte. Im SDax heißen ab Montag die Neulinge Douglas, SMA Solar und Sixt ./tih/jha/